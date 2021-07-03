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Первая ракетка мира вышла в 4-й круг Уимблдона

Первая ракетка мира вышла в 4-й круг Уимблдона
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Австралийская теннисистка Эшли Барти, занимающая 1-е место в рейтинге WTA, в матче 3-го круга Уимблдона обыграла чешскую спортсменку Катержину Синякову, расположившуюся на 64-й строчке списка, со счётом 6:3, 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час 38 минут. За всю игру австралийка исполнила 8 эйсов, ни разу не ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. Её соперница из Чехии за всё противостояние 3 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 7.

В 4-м круге Уимблдона Барти сыграет с Барборой Крейчиковой из Чехии. Встреча состоится 4 июля. Точное время проведения поединка будет оглашено позднее.

В другом матче 1/8 финала сыграют Каролина Плишкова из Чехии и Людмила Самсонова из России.

Уимблдон (ж). 3-й круг
03 июля 2021, суббота. 20:25 МСК
Эшли Барти
1
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7  
3 		5  
         
Катержина Синякова
64
Чехия
Катержина Синякова
К. Синякова
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