Первая ракетка мира вышла в 4-й круг Уимблдона

Австралийская теннисистка Эшли Барти, занимающая 1-е место в рейтинге WTA, в матче 3-го круга Уимблдона обыграла чешскую спортсменку Катержину Синякову, расположившуюся на 64-й строчке списка, со счётом 6:3, 7:5.

Продолжительность матча составила 1 час 38 минут. За всю игру австралийка исполнила 8 эйсов, ни разу не ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 13. Её соперница из Чехии за всё противостояние 3 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 7.

В 4-м круге Уимблдона Барти сыграет с Барборой Крейчиковой из Чехии. Встреча состоится 4 июля. Точное время проведения поединка будет оглашено позднее.

В другом матче 1/8 финала сыграют Каролина Плишкова из Чехии и Людмила Самсонова из России.