Вот это да! Россиянка Людмила Самсонова одолела на Уимблдоне чемпионку US Open

Фантастической получилась пятница на Уимблдоне для российских теннисистов. После успеха Карена Хачанова и Андрея Рублёва победу в 3-м круге одержала и Людмила Самсонова. Россиянка одолела на Уимблдоне чемпионку US Open Слоан Стивенс. Вот это да!

В пятницу на Уимблдон-2021 первыми из россиян путёвки во вторую неделю турнира добыли наши мужчины – Андрей Рублёв и Карен Хачанов. Андрей в четырёх сетах победил итальянца Фабио Фоньини, а Карен и вовсе не отдал ни сета американцу Фрэнсису Тиафо, который на старте соревнований выбил из сетки 3-го номера посева и финалиста «Ролан Гаррос» Стефаноса Циципаса.

В женском одиночном разряде в этот день от России за выход в 4-й круг борьбу вела дебютантка соревнований Людмила Самсонова. Напомним, что наша теннисистка ещё неделю назад даже не входила в топ-100, но сенсационно выиграла турнир WTA-500 в Берлине, пройдя квалификацию. Должна она была сыграть и в отборочных соревнованиях к Уимблдону, но организаторы решили выдать ей специальное приглашение. Так она попала в основную сетку и прошла двух соперниц, пока не встретилась в 3-м круге с чемпионкой US Open – 2017 Слоан Стивенс.

Отметим, что, несмотря на небольшой соревновательный опыт Людмилы на уровне WTA, она уже встречалась со Слоан. Это было в рамках 1-го круга турнира в Брисбене-2020, и тогда россиянка после победы в квалификации справилась и с грозной американкой. Стивенс сейчас 73-я ракетка мира и не попала на Уимблдоне в число сеяных. Но при этом американка выбила на старте 10-ю ракетку турнира и двукратную чемпионку этих соревнований – чешку Петру Квитову (2011, 2014).

В первом сете Людмила ошеломила соперницу, сделав два брейка подряд. Правда, и Слоан одну подачу россиянки смогла забрать. Но в концовке партии наша теннисистка снова взяла чужую подачу и за 33 минуты повела в матче по сетам – 6:2. Вторая партия для Самсоновой начала складываться катастрофически – она уступала Стивенс 0:4. Она так и не смогла до конца партии наладить свою подачу, но стала лучше играть на чужой – 2:6. В третьем сете Людмила сразу же сделала брейк, а вот свои геймы контролировала чётко. Этого преимущества её хватило, чтобы за 2 часа 2 минуты добиться победы в матче – 6:2, 2:6, 6:4.

Так дебютантка главного турнира на траве с ходу пробилась во 2-ю неделю. Всё-таки не зря организаторы дали ей уайлд-кард. С учётом квалификации и матчей основной сетки турнира в Берлине и трёх встреч на Уимблдоне теперь серия победных матчей у Самсоновой достигла 10! В 1/8 финала Людмила теперь встретится с Каролиной Плишковой (8).