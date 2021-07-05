Илья Ивашко завершил выступление на Уимблдоне, остановившись в шаге от четвертьфинала

Белорусский теннисист Илья Ивашко проиграл в матче четвёртого круга Уимблдона Маттео Берреттини из Италии со счётом 4:6, 3:6, 1:6.
Итальянцу для победы потребовался 1 час 49 минут. За всю игру он выполнил 7 подач навылет и допустил 3 двойные ошибки, реализовав 6 брейк-пойнтов из 12. Илья Ивашко сделал 8 эйсов, 4 раза совершил двойную ошибку и реализовал единственный брейк-пойнт.
За место в полуфинале Маттео Берреттини сразится с победителем пары Феликс Оже-Альяссим — Александр Зверев.
Напомним, в турнире продолжают своё участие три россиянина — Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Даниил Медведев.
Действующим победителем соревнований является Новак Джокович, который в 2019 году в решающей встрече обыграл швейцарца Роджера Федерера. В прошлом году Уимблдон был отменён из-за коронавируса.
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