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Илья Ивашко завершил выступление на Уимблдоне, остановившись в шаге от четвертьфинала

Илья Ивашко завершил выступление на Уимблдоне, остановившись в шаге от четвертьфинала
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Белорусский теннисист Илья Ивашко проиграл в матче четвёртого круга Уимблдона Маттео Берреттини из Италии со счётом 4:6, 3:6, 1:6.

Итальянцу для победы потребовался 1 час 49 минут. За всю игру он выполнил 7 подач навылет и допустил 3 двойные ошибки, реализовав 6 брейк-пойнтов из 12. Илья Ивашко сделал 8 эйсов, 4 раза совершил двойную ошибку и реализовал единственный брейк-пойнт.

За место в полуфинале Маттео Берреттини сразится с победителем пары Феликс Оже-Альяссим — Александр Зверев.

Напомним, в турнире продолжают своё участие три россиянина — Карен Хачанов, Андрей Рублёв и Даниил Медведев.

Действующим победителем соревнований является Новак Джокович, который в 2019 году в решающей встрече обыграл швейцарца Роджера Федерера. В прошлом году Уимблдон был отменён из-за коронавируса.

Уимблдон (м). 4-й круг
05 июля 2021, понедельник. 13:05 МСК
Маттео Берреттини
9
Италия
Маттео Берреттини
М. Берреттини
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
6 		6 6    
4 		3 1    
             
Илья Ивашко
79
Беларусь
Илья Ивашко
И. Ивашко
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