Каролина Мухова вышла в четвертьфинал Уимблдона, обыграв Паулу Бадосу

Чешская теннисистка Каролина Мухова вышла в четвертьфинал Уимблдона. В матче 4-го круга она обыграла представительницу Испании Паулу Бадосу.



Для победы Муховой потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:4 в пользу чешки. Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут.



Мухова выполнила один эйс, совершила три двойные ошибки и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. Её соперница Бадоса два раза подала навылет, совершила шесть двойных ошибок и успешно использовала 2 из 5 брейк-пойнтов.



За выход в полуфинал турнира Мухова сразится с победительницей встречи между Кори Гауфф из США и немкой Анжеликой Кербер.



Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул.