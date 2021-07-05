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Каролина Мухова вышла в четвертьфинал Уимблдона, обыграв Паулу Бадосу

Каролина Мухова вышла в четвертьфинал Уимблдона, обыграв Паулу Бадосу
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Чешская теннисистка Каролина Мухова вышла в четвертьфинал Уимблдона. В матче 4-го круга она обыграла представительницу Испании Паулу Бадосу.

Для победы Муховой потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 7:6 (8:6), 6:4 в пользу чешки. Продолжительность противостояния составила 1 час 35 минут.

Мухова выполнила один эйс, совершила три двойные ошибки и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. Её соперница Бадоса два раза подала навылет, совершила шесть двойных ошибок и успешно использовала 2 из 5 брейк-пойнтов.

За выход в полуфинал турнира Мухова сразится с победительницей встречи между Кори Гауфф из США и немкой Анжеликой Кербер.

Действующей победительницей Уимблдона является румынка Симона Халеп, которая снялась с текущего розыгрыша из-за травмы и не сможет защитить титул.

Уимблдон (ж). 4-й круг
05 июля 2021, понедельник. 16:35 МСК
Паула Бадоса
33
Испания
Паула Бадоса
П. Бадоса
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 6 		4  
7 8 		6  
         
Каролина Мухова
22
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
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