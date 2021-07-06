Наоми Осака на Олимпиаде в Токио будет участвовать в пресс-конференциях

Японская теннисистка Наоми Осака заявила, что готовится выступить на Олимипаде в Токио и будет участвовать в пресс-конференциях.

Напомним, что ранее Осака снялась с нескольких турниров, сославшись на борьбу с депрессией и беспокойством.

«Я готовлюсь понемногу, чтобы к Олимпиаде быть на высоте.

С тех пор как я привлекла внимание всего мира, у меня постоянно возникают приступы беспокойства. Особенно это проявляется в преддверии крупных соревнований", — цитирует Осаку Yahoo Sports.

23-летняя Наоми — победительница четырёх турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, победительница семи турниров WTA в одиночном разряде; бывшая первая ракетка мира.