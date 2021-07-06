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Медведев сенсационно проиграл Хуркачу и не сумел выйти в четвертьфинал Уимблдона

Медведев сенсационно проиграл Хуркачу и не сумел выйти в четвертьфинал Уимблдона
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Вторая ракетка мира россиянин Даниил Медведев сенсационно уступил в четвёртом раунде Уимблдона представителю Польши Хуберту Хуркачу со счётом 6:2, 6:7 (2:6), 6:3, 3:6, 3:6.

Продолжительность игры составила 3 часа 7 минут. На счету Даниила Медведева 13 подач навылет, 5 двойных ошибок и 3 реализованных брейк-пойнта из 8. Хуркач сделал 10 эйсов, совершил 4 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 4.

Напомним, встреча началась ещё вчера, однако из-за дождливой погоды матч был прерван в четвёртом сете при счёте 4:3 по геймам в пользу Хуркача и 2:1 по сетам в пользу Медведева.

Сегодня Даниил позволил сопернику сделать три брейка и одержать волевую победу. Для поляка это лучший результат в карьере на турнирах «Большого шлема».

В четвертьфинале Хуркач сыграет со швейцарцем Роджером Федерером.

Уимблдон (м). 4-й круг
06 июля 2021, вторник. 15:35 МСК
Хуберт Хуркач
18
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
             
2 		7 7 3 6 6
6 		6 2 6 3 3
             
Даниил Медведев
2
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Медведев проиграл в 4-м круге Уимблдона и снова упустил шанс стать 1-й ракеткой мира Медведев проиграл в 4-м круге Уимблдона и снова упустил шанс стать 1-й ракеткой мира
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