Даниил Медведев: когда ты 2-я ракетка мира, 4-й круг на Уимблдоне — это плохой результат
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Первая ракетка России Даниил Медведев поделился эмоциями после поражения в 1/8 Уимблдона от польского теннисиста Хуберта Хуркача. Встреча завершилась со счётом 2:6, 7:6 (6:2), 3:6, 6:3, 6:3 в пользу Хуркача.
«Насчёт переноса – да, такое бывает. Мы знали, что по прогнозам будет дождь и понимали, что не сможем доиграть в понедельник.
Сегодня я сыграл очень плохо, больше мне сказать нечего. Когда ты – вторая ракетка мира, четвёртый круг – это действительно плохой результат. Очень плохой. Вот и всё. Через два часа я, возможно, забуду об Уимблдоне, наверное, просто потому, что я сделал всё, что смог. Но сегодня мои лучшие результаты – слишком неудовлетворительны. Будем ждать следующего Уимблдона», — приводит слова Медведева Metro.co.uk.
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