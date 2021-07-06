Янчук: Медведев — пока не совсем универсальный игрок, ему не хватает разнообразия

Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук отреагировал на поражение Даниила Медведева в матче 1/8 финала Уимблдона. Россиянин в пяти сетах уступил польскому теннисисту Хуберту Хуркачу со счётом 6:2, 6:7 (2:6), 6:3, 3:6, 3:6.

«Медведев — пока что не совсем универсальный игрок. Вроде бы всё умеет, но прибегает к излюбленным приёмам. Если покрытие жёсткое или даже грунтовое, то оно пока соответствует Дане. Ему не хватает быстрых атакующих средств, Медведев хорошо контратакует, держит защиту, старается активно играть. Конечно, это очень надёжный, эффективный игрок, его трудно пробить. Но самому не хватает разнообразия и активных средств.

Конечно, Медведев ещё не может выразить себя на траве так, как на других покрытиях. Обобщая, хочу сказать, что англичан не исправишь, но трава, как спортивное покрытие, не годится. Она не отвечает спортивным требованиям. Если посмотреть, сколько падений, травм… Так что, грубо говоря, «пора закатать траву под асфальт». Что и сделали американцы, затем австралийцы», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.