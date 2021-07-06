Российская теннисистка Дарья Касаткина не выступит на Олимпиаде в Токио по состоянию здоровья.

«Для меня сейчас самое главное — это физическая форма и ментальное состояние. У нас очень сложный календарь в этом году, насыщенная концовка, перелёт в Японию будет довольно сложным, а ситуация с коронавирусом всё только усложняет. Не хочу потерять форму и дальнейшую уверенность в себе из-за очередного повреждения. Решение мы приняли совместно с моей командой», — цитирует Касаткину ТАСС.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.



Организаторы Олимпиады рекомендовали зрителям воздержаться от объятий и поцелуев.