Российская теннисистка Дарья Касаткина не выступит на Олимпиаде в Токио по состоянию здоровья.
«Для меня сейчас самое главное — это физическая форма и ментальное состояние. У нас очень сложный календарь в этом году, насыщенная концовка, перелёт в Японию будет довольно сложным, а ситуация с коронавирусом всё только усложняет. Не хочу потерять форму и дальнейшую уверенность в себе из-за очередного повреждения. Решение мы приняли совместно с моей командой», — цитирует Касаткину ТАСС.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. 20 марта организаторы окончательно решили проводить Игры без иностранных болельщиков.
Организаторы Олимпиады рекомендовали зрителям воздержаться от объятий и поцелуев.
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