Веснина — о парном турнире на Уимблдоне: невероятная атмосфера на центральном корте

Российская теннисистка Елена Веснина после выхода в четвертьфинальную стадию Уимблдонского турнира в парном разряде в дуэте с Вероникой Кудерметовой выложила в своём «инстаграме» фотографии с победного матча. В 1/8 финала российский тандем обыграл американок Кори Гауфф и Кэти Макнелли со счётом 7:6 (7:0), 4:6, [6:3].

«Невероятная атмосфера на центральном корте и очень важная победа против молодой и перспективной американской пары. Спасибо за поддержку. Двигаемся дальше», — подписала фото Веснина.

Фотографии можно посмотреть в "инстаграме" Елены Весниной.

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За право выйти в полуфинал Уимблдона Веснина и Кудерметова сразятся с первыми сеяными Барборой Крейчиковой и Катержиной Синяковой из Чехии.