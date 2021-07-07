Денис Шаповалов: моментами я думал, что Хачанов слишком силён и победы мне не видать

Канадский теннисист Денис Шаповалов поделился эмоциями после того, как впервые вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». В четвертьфинале Уимблдона канадец с русскими корнями в пяти сетах обыграл россиянина Карена Хачанова со счётом 6:4, 3:6, 5:7, 6:1, 6:4.

«Во время матча было много моментов, когда я думал, что Карен слишком силён и победы мне не видать. Вы, ребята (обратился к болельщикам. — Прим. «Чемпионата»), заставляли меня двигаться дальше, заставляли меня драться за победу. За это вам большое спасибо!

Было очень сложно, особенно в пятом сете. В одном из геймов я вёл 40:0, но не сумел сделать брейк. А предпоследний гейм, при счёте 4:4 — просто безумие, так я никогда не играл. Это был отличный турнир для Карена. Мы оба действительно заслужили быть здесь», — приводит слова Шаповалова Tennis Majors.