Россиянин Карен Хачанов пропустил в 1/2 финала Уимблдона канадца с русскими корнями

Россиянин Карен Хачанов в пяти сетах проиграл в четвертьфинале Уимблдона и пропустил в 1/2 финала канадца с русскими корнями Дениса Шаповалова. Наших теннисистов в одиночном разряде не осталось.

Во вторую неделю на Уимблдоне пробились сразу четыре российских теннисиста – Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Карен Хачанов и Людмила Самсонова. Причём наши мужчины установили рекорд по представительству в одиночной сетке Уимблдона в 1/8 финала. Но в четвертьфинал сумел шагнуть только Хачанов, который в пяти сетах одолел Себастьяна Корду из США – 10:8 в пятой партии. Любопытно, что Рублёв и Медведев тоже провели пятисетовые матчи, но они своим соперникам в итоге уступили.

После победы над Кордой россиянин попытался объяснить, что произошло в 5-м сете, когда у него на двоих с соперником набралось 13 брейков: «Это был один из «валидольных» матчей. В конце концов можно размышлять, рассуждать, говорить что угодно, но самое главное – это победа. Смог выстоять в конце. Да, у нас было 13 брейков. Может быть, это рекорд именно на траве. Но для меня это очень важная победа, в этом сезоне особенно было много похожих, близких матчей, которые я не смог выиграть. Я бы сказал, что до этого турнира не совсем хорошо всё складывалось. Были похожие матчи, очень близкие где-то. Мешали всё время эмоции – я говорю не только про негативные или злость, а про нервозность. Не хватало таких побед, чтобы тебя это подпитывало и давало уверенности в дальнейшем».

В 1/4 финала в соперники Хачанову достался канадец с русскими корнями Денис Шаповалов. Напомним, что мать Дениса – Тесса была известной советской теннисисткой. Дедушка и бабушка Дениса по отцовской линии долгое время жили в Ленинграде (Санкт-Петербурге). Сам теннисист хорошо говорит по-русски, но с небольшим акцентом. Денис и Карен уже играли один раз на профессиональном уровне – в рамках полуфинала Кубка Дэвиса – 2019 победу в трёх сетах праздновал Шаповалов. Правда, оба теннисиста считают, что нет смысла вспоминать тот матч, поскольку за это время оба спортсмена сильно изменились.

Перед встречей с Шаповаловым на Уимблдоне Карен поделился мыслями о сопернике: «Из матчей Дениса на Уимблдоне я видел только встречу с Энди Марреем, но там было всё очень уверенно, почти без шансов. Мы с ним играли один раз на Кубке Дэвиса, два года назад почти. С ним в этом году в Австралии тренировались на карантине две недели, изучали игру друг друга. Поэтому знаю, что ожидать. Он очень хороший игрок, опасный на всех покрытиях, особенно на траве. Левша, играет в очень агрессивный теннис, подаёт, ходит к сетке, режет. Очень хорошо миксует игру, но при этом иногда играет чересчур агрессивно».

Карен всё верно сказал про своего соперника. Шаповалов так и начал поединок с россиянином – он играл активно, рискованно, но при этом делал много ошибок. В 6-м гейме Хачанов получил тройной брейк-пойнт, потом ещё один, но своими шансами Карен так и не воспользовался. Денис вытащил свой гейм – 3:3, а затем при счёте 4:4 с первой же попытки сделал брейк и под ноль подал на партию – 6:4. Старт второго сета канадец провалил из-за порой неоправданного риска – россиянин повёл 4:0. И, хотя Шаповалов один брейк тут же отыграл – этого было мало, чтобы спасти партию – 6:3.

4-й сет проходил в равной упорной борьбе. При счёте 4:3 Денис добрался до двойного брейк-пойнта, но реализовать его не смог. А когда казалось, что тай-брейк неизбежен, Карен взял чужой гейм и успешно подал на партию – 7:5. В начале 4-го сета при счёте 1:1 у Хачанова случился «провал», и Шаповалов смог выиграть 5 геймов подряд – 6:1. В решающей 5-й партии теннисисты долгое время держали свою подачу, хотя у Дениса было несколько брейк-пойнтов. При счёте 4:4 канадец вцепился в гейм Хачанова и добился своего, а затем подал на матч – 6:4, 3:6, 5:7, 6:1, 6:4 за 3,5 часа борьбы.

Вот так Карен Хачанов проиграл свой первый четвертьфинал на Уимблдоне, но выступил на этом соревновании лучше всех россиян в одиночном разряде. Карен провёл на нынешнем турнире два пятисетовых матча. Один выиграл, а в другом проиграл. В итоге на его счету за карьеру уже 13 пятисетовиков.

Все пятисетовые матчи Карена Хачанова (13) – 6 побед / 7 поражений:



КД — 2017. Троицки – 4:6, 7:6, 3:6, 6:1, 6:7.

– 2017. Кузнецов – 7:6, 2:6, 6:3, 1:6, 6:2.

РГ – 2018. А.Зверев – 6:4, 6:7, 6:2, 3:6, 3:6.

– 2018. Багдатис – 6:3, 6:4, 3:6, 6:7, 7:5.

– 2018. Тиафо – 4:6, 4:6, 7:6, 6:2, 6:1.

USO-2019. Поспишил – 6:4, 5:7, 5:7, 6:4, 3:6.

АО-2020. М.Имер – 6:2, 2:6, 6:4, 3:6, 7:6.

АО-2020. Кирьос – 2:6, 6:7, 7:6, 7:6, 6:7.

USO-2020. Синнер – 3:6, 6:7, 6:2, 6:0, 7:6.

USO-2020. де Минор — 4:6, 6:0, 6:4, 3:6, 1:6.

РГ – 2021. Нисикори – 6:4, 2:6, 6:2, 4:6, 4:6.

– 2021. Корда – 3:6, 6:4, 6:3, 5:7, 10:8.

– 2021. Шаповалов – 4:6, 6:3, 7:5, 1:6, 4:6. КД — 2017. Троицки – 4:6, 7:6, 3:6, 6:1, 6:7. Уимблдон – 2017. Кузнецов – 7:6, 2:6, 6:3, 1:6, 6:2.РГ – 2018. А.Зверев – 6:4, 6:7, 6:2, 3:6, 3:6. Уимблдон – 2018. Багдатис – 6:3, 6:4, 3:6, 6:7, 7:5. Уимблдон – 2018. Тиафо – 4:6, 4:6, 7:6, 6:2, 6:1.USO-2019. Поспишил – 6:4, 5:7, 5:7, 6:4, 3:6.АО-2020. М.Имер – 6:2, 2:6, 6:4, 3:6, 7:6.АО-2020. Кирьос – 2:6, 6:7, 7:6, 7:6, 6:7.USO-2020. Синнер – 3:6, 6:7, 6:2, 6:0, 7:6.USO-2020. де Минор — 4:6, 6:0, 6:4, 3:6, 1:6.РГ – 2021. Нисикори – 6:4, 2:6, 6:2, 4:6, 4:6. Уимблдон – 2021. Корда – 3:6, 6:4, 6:3, 5:7, 10:8. Уимблдон – 2021. Шаповалов – 4:6, 6:3, 7:5, 1:6, 4:6.

Теперь в ближайший понедельник Хачанов поднимется на 4 места в рейтинге ATP и вернётся в топ-25. А Денис Шаповалов впервые пробился в четвёрку лучших на турнире «Большого шлема», вернётся в топ-10 и в пятницу сразится с Новаком Джоковичем.