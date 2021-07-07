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Карен Хачанов не сумел пробиться в полуфинал Уимблдона

Карен Хачанов не сумел пробиться в полуфинал Уимблдона
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Российский теннисист Карен Хачанов не сумел пробиться в полуфинал Уимблдонского турнира. Таким образом, в сетках мужского и женского турнира в одиночном разряде не осталось ни одного представителя России.

В четвертьфинальном матче Хачанов (25) в упорной борьбе уступил представителю Канады Денису Шаповалову (10) со счётом 4:6, 6:3, 7:5, 1:6, 4:6. Встреча продлилась 3 часа 26 минут. Хачанов 3 раза подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету Шаповалова — 17 эйсов, 10 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 19.

За право выйти в финал Уимблдона Шаповалов сразится с действующим чемпионом сербом Новаком Джоковичем (1). Отметим, что Джокович выиграл все очные противостояния (6) с Шаповаловым.

Уимблдон (м). 1/4 финала
07 июля 2021, среда. 15:10 МСК
Карен Хачанов
29
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 3
1 2 3 4 5
             
4 		6 7 1 4
6 		3 5 6 6
             
Денис Шаповалов
12
Канада
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
Россиянин Карен Хачанов пропустил в 1/2 финала Уимблдона канадца с русскими корнями Россиянин Карен Хачанов пропустил в 1/2 финала Уимблдона канадца с русскими корнями
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