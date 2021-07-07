Карен Хачанов не сумел пробиться в полуфинал Уимблдона

Российский теннисист Карен Хачанов не сумел пробиться в полуфинал Уимблдонского турнира. Таким образом, в сетках мужского и женского турнира в одиночном разряде не осталось ни одного представителя России.

В четвертьфинальном матче Хачанов (25) в упорной борьбе уступил представителю Канады Денису Шаповалову (10) со счётом 4:6, 6:3, 7:5, 1:6, 4:6. Встреча продлилась 3 часа 26 минут. Хачанов 3 раза подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету Шаповалова — 17 эйсов, 10 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 19.

За право выйти в финал Уимблдона Шаповалов сразится с действующим чемпионом сербом Новаком Джоковичем (1). Отметим, что Джокович выиграл все очные противостояния (6) с Шаповаловым.