Карен Хачанов не сумел пробиться в полуфинал Уимблдона
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Российский теннисист Карен Хачанов не сумел пробиться в полуфинал Уимблдонского турнира. Таким образом, в сетках мужского и женского турнира в одиночном разряде не осталось ни одного представителя России.
В четвертьфинальном матче Хачанов (25) в упорной борьбе уступил представителю Канады Денису Шаповалову (10) со счётом 4:6, 6:3, 7:5, 1:6, 4:6. Встреча продлилась 3 часа 26 минут. Хачанов 3 раза подал навылет, допустил 7 двойных ошибок и реализовал 3 брейк-пойнта из 8. На счету Шаповалова — 17 эйсов, 10 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов из 19.
За право выйти в финал Уимблдона Шаповалов сразится с действующим чемпионом сербом Новаком Джоковичем (1). Отметим, что Джокович выиграл все очные противостояния (6) с Шаповаловым.
Уимблдон (м). 1/4 финала
07 июля 2021, среда. 15:10 МСК
29
Карен Хачанов
К. Хачанов
Окончен
2 : 3
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|4
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|7
|1
|4
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|3
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12
Денис Шаповалов
Д. Шаповалов
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