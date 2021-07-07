Камельзон — про поражение Хачанова на Уимблдоне: лить крокодиловы слёзы не надо

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон подверг анализу четвертьфинальный матч Карена Хачанова на Уимблдоне. Хачанов в упорной борьбе уступил канадцу Денису Шаповалову со счётом 4:6, 6:3, 7:5, 1:6, 4:6.
«Решающий момент как раз пришёлся на пятый сет, когда Хачанов при счёте 4:4 проиграл свою подачу. Причём у него был скрытый матчбол, но когда он проиграл этот важный мяч, то я сразу сказал, что победит Шаповалов. Я не ошибся, к сожалению. Но это был самый лучший матч Хачанова на этом Уимблдоне и один из лучших в карьере. Поэтому лить крокодиловы слёзы не надо. Шаповалов был достойным соперником», — приводит слова Камельзона «РИА Новости».
Отметим, что Хачанов стал единственным российским теннисистом, сумевшим выйти в четвертьфинал текущего Уимблдона. Шаповалов же за выход в финал турнира сразится с его действующим чемпионом сербом Новаком Джоковичем.
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