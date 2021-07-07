Владимир Камельзон: считаю Шаповалова русским
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Заслуженный тренер России Владимир Камельзон высказался об игровом уровне канадца Дениса Шаповалова, который вышел в полуфинал Уимблдона, обыграв россиянина Карена Хачанова со счётом 6:4, 3:6, 5:7, 6:1, 6:4.
«Шаповалова я считаю русским. Это наша школа, наш продукт. Мать его тренировалась у меня, она была в финале последнего чемпионата СССР. Вся постановка русская. Парень, конечно, в этом году ещё очень сильно прибавил в игре. Думаю, что в полуфинале он потреплет нервы Джоковичу. Ему терять нечего, при этом он повзрослел за последний год, вышел из юного возраста, когда он был пацаном. Сегодня он уверенный в себе профессионал. Джокович у него легко не выиграет», — приводит слова Камельзона «РИА Новости».
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