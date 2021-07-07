Роджер Федерер рассказал, станет ли для него Уимблдон-2021 последним

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер после поражения в четвертьфинале Уимблдона рассказал, сыграет ли он ещё на этом турнире. В борьбе за выход в полуфинал Федерер в трёх сетах уступил представителю Польши Хуберту Хуркачу со счётом 3:6, 6:7 (4:7), 0:6.

«Не знаю, правда не знаю. Сейчас мне нужно перестроиться. После операции передо мной всегда, как в этом, так и в прошлом году, стояла цель — сыграть на Уимблдоне. Я смог приехать в этом году, чему очень рад. После окончания для меня турнира мы и так собирались обсудить с командой наши дальнейшие планы. Для этого понадобится несколько дней.

Конечно, скорее всего, мы соберёмся и сегодня, всё будет зависеть от моего состояния. Затем продолжим работу и обсуждения. Подумаем, что мне нужно сделать, чтобы прийти в лучшую форму и быть конкурентоспособным», — приводит слова Федерера Tennis Majors в «Твиттере».