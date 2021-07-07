Джоковича назвали плохим парнем, который гонится за Федерером и Надалем. Серб отреагировал

Первая ракетка мира серб Новак Джокович ответил на вопрос, как он себя чувствует в роли своеобразного плохого парня, который постоянно гонится за рекордами Роджера Федерера и Рафаэля Надаля. Этим поинтересовался один из журналистов на послематчевой пресс-конференции.

Джоковича назвали плохим парнем, который гонится за Федерером и Надалем. Новак отреагировал Фото: https://instagram.com/tennischannel?utm_medium=copy_link

«Я не считаю себя плохим парнем, это только ваше мнение. И я ни за кем не гонюсь, я прокладываю свой путь и создаю собственную историю. Для меня честь быть частью истории спорта, который я так люблю. Я уже говорил, что, да, я знаю о чемпионской статистике, но не обо всём. Она мотивирует меня на то, чтобы показывать лучший теннис на самых важных турнирах в нашем спорте», — сказал Джокович в эфире Tennis Channel.

Ранее Джокович (1) уверенно вышел в полуфинал Уимблдона, обыграв венгерского теннисиста Мартона Фучовича со счётом 6:3, 6:4, 6:4. Право выйти в финал Джокович оспорит с канадцем Денисом Шаповаловым (10).