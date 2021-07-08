Джокович — о полуфинале Уимблдона: нас ждёт борьба, я должен показать свой максимум

Первая ракетка мира серб Новак Джокович поделился ожиданиями от полуфинала Уимблдона, где он встретится с Денисом Шаповаловым из Канады.
«Последние пару лет Денис стабильно добивается успехов в туре. Возможно, он не выигрывает большие матчи, но кажется, что он становится более зрелым. У него сильная подача, он левша – а с левшами на быстрых покрытиях всегда непросто. Он комфортно чувствует себя у сетки. Движение улучшилось. Из-за того, что движение лучше, он стал меньше ошибаться. Хотя эта часть игры всегда была для него проблемой.
На его подаче шансов не очень много – особенно на траве. Я смотрел его матч с Энди Марреем. Он отлично себя чувствует. Его игра сейчас впечатляет. Бэкхенд работает очень хорошо. Я уверен, что матч с ним будет пока что самой серьёзной проверкой на турнире. И это логично, это же полуфинал. Жду с нетерпением. Нас ждёт борьба, и я должен показать свой максимум», — приводит слова Джоковича Metro.
Отметим, что Джокович выиграл все шесть очных противостояний с Шаповаловым.
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