Екатерина Бычкова: Соболенко — это Андрей Рублёв женского тенниса

Российская теннисистка Екатерина Бычкова поделилась мнением об игре, которую демонстрирует четвёртая ракетка мира белоруска Арины Соболенко, дошедшая до полуфинала на Уимблдоне.



«Мне импонирует такой теннис. Она мощная, классная, сильно бьёт. Мне даже интересно, с какой скоростью летит мяч после её удара справа. Она — Андрей Рублёв от женского тенниса. Арина играет в силовом ключе, а так как я сама никогда так не играла и не могла столь мощно забивать, то мне это очень нравится. Ей не хватает определённой стабильности, но опять-таки мы говорим про тот уровень, где речь идет о полуфиналах и финалах. Это вопрос времени. Потенциал у неё на статус первой ракетки мира», — приводит слова Бычковой Рейтинг букмекеров.

Новость по теме Арина Соболенко после проигрыша в полуфинале Уимблдона опубликовала обращение к фанатам