Денис Шаповалов: Джоковича сильно недооценивают как человека

Канадский теннисист Денис Шаповалов признался, что серб Новак Джокович пообщался с ним в раздевалке после совместного полуфинала на Уимблдоне. Джокович в трёх сетах одолел Шаповалова со счётом 7:6 (7:3), 7:5, 7:5.

«Новак – невероятный парень. Думаю, его сильно недооценивают как человека. После матча он подошёл ко мне и сказал пару слов. Для меня это действительно многое значило. Он не был обязан это делать. Джокович сказал, что понимает, каково мне сейчас и что всё ещё будет.

Конечно, для меня суперважно, услышать что-то подобное от кого-то вроде него. Это показывает то, каким человеком он является. Я очень уважаю его и считаю величайшим игроком всех времён», — приводит слова Шаповалова Metro.