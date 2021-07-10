Денис Шаповалов: Джоковича сильно недооценивают как человека
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Канадский теннисист Денис Шаповалов признался, что серб Новак Джокович пообщался с ним в раздевалке после совместного полуфинала на Уимблдоне. Джокович в трёх сетах одолел Шаповалова со счётом 7:6 (7:3), 7:5, 7:5.
«Новак – невероятный парень. Думаю, его сильно недооценивают как человека. После матча он подошёл ко мне и сказал пару слов. Для меня это действительно многое значило. Он не был обязан это делать. Джокович сказал, что понимает, каково мне сейчас и что всё ещё будет.
Конечно, для меня суперважно, услышать что-то подобное от кого-то вроде него. Это показывает то, каким человеком он является. Я очень уважаю его и считаю величайшим игроком всех времён», — приводит слова Шаповалова Metro.
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