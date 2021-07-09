В финале Уимблдона встретятся Новак Джокович и Маттео Берреттини
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Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович вышел в финал Уимблдонского турнира в мужском одиночном разряде. В полуфинале Джокович нанёс поражение десятому сеяному Денису Шаповалову из Канады со счётом 7:6 (7:3), 7:5, 7:5.
В другом полуфинале встретились итальянский теннисист Маттео Берреттини и Хуберт Хуркач. Итальянец обыграл поляка со счётом 6:3, 6:0, 6:7 (3:7), 6:4. Встреча продолжалась 2 часа 37 минут.
25-летний Берреттини никогда не выходил в финал турниров «Большого шлема». Его лучшим достижением на Уимблдоне был выход в четвёртый круг.
Новак Джокович — первый игрок в истории Открытой эры и Мирового тура ATP, выигравший в одиночном разряде не только все четыре турнира «Большого шлема», но и все девять турниров серии АТР.
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