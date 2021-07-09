Новак Джокович уже протянул руку к 20-му «Шлему». Помешает ли ему молодой итальянец?

В главном полуфинале мужского одиночного разряда сенсации не произошло. Новак Джокович победил канадца с русскими корнями Дениса Шаповалова и уже фактически протянул руку к своему 20-му «Шлему». Помешает ли ему молодой итальянец Маттео Берреттини в воскресном финале?

После того, как в четвертьфинале Роджер Федерер уступил поляку Хуберту Хуркачу, в сетке остался только один чемпион турниров «Большого шлема» — первая ракетка мира Новак Джокович из Сербии. Три других претендента на титул никогда не добирались до решающего матча на мэйджоре. Причём канадец Денис Шаповалов и Хуркач не играли даже в полуфинале. У итальянца Маттео Берреттини такой опыт был. На US Open – 2019 в полуфинале он уступил Рафаэлю Надалю. Что касается Джоковича, то для него возможный титул на Уимблдоне-2021 имеет колоссальное значение. Во-первых, он может сравняться по числу титулов на «Шлемах» с Надалем и Федерером, у которых сейчас по 20 таких побед. Во-вторых, серб мечтает собрать так называемый «Золотой шлем» — победить в течение сезона на всех 4 мэйджора и на Олимпиаде. На Australian Open и «Ролан Гаррос» ему уже удалось отпраздновать успех. До него в мужском теннисе никому не удавалось добиться подобного результата. У женщин в 1988 году отличилась немка Штеффи Граф.

В пятницу первыми на центральный корт вышли Хуркач и Берреттини. Поляк уже наделал на турнире много шума, когда последовательно выбил из сетки 2-ю ракетку мира Даниила Медведева, а затем 8-кратного чемпиона Уимблдона Роджера Федерера. Причём поединок с россиянином растянулся на два дня. Хуберту удалось выйти на доигрывание матча заряженным на победу, он не оставил шанса Медведеву и одолел его в пяти сетах. Следом без дня отдыха Хуркач сенсационно расправился со знаменитым швейцарцем в трёх сетах, причём в последней партии он «навесил» легенде тенниса обидную «баранку». Так поляк стал всего лишь вторым теннисистом в XXI веке, кому удалось выиграть сет под ноль у самого Федерера. До него таким результатом мог похвастать только Надаль в финале «Ролан Гаррос» — 2008.

25-летний Берреттини, который родился в один год с Медведевым и Хачановым, на этом турнире никаких сенсаций не сотворил, а обыграл теннисистов, которые были ниже него по рейтингу. Зато к матчу с Хуркачем итальянец подошёл с серией из 10 побед на траве с учётом титула на турнире ATP-500 в Лондоне. Маттео начал матч очень мощно, уже в 3-м гейме он добрался до тройного брейк-пойнта, но не смог его реализовать. Зато после счёта 2:3 итальянец выиграл 11 (!) геймов подряд, попутно навесив сопернику «баранку» во второй партии — 6:3, 6:0, 1:0. Прямо как кругом ранее сам Хуркач в матче с Федерером. Но в третьем сете поляк наладил свою подачу, ни разу не подпустил соперника к брейк-пойнтам, впрочем, как и Берреттини. В итоге судьба партии решалась на тай-брейке, где меньше ошибок допустил Хуберт – 7:6 (7:3).

На старте 4-го сета поляк упустил свою подачу, и потом, как ни пытался, так и не смог подобрать ключи к чужим геймам – 6:3, 6:0, 6:7, 6:4 за 2 часа 39 минут. Важно отметить, что Маттео за весь матч так ни разу и не позволил сопернику сделать брейк. Таким образом, Берреттини стал первым итальянцем в финале Уимблдона за все 134 розыгрыша. Вообще последний представитель этой страны играл в решающем матче «Шлема» в 1976 году. Это было на «Ролан Гаррос», когда Адриано Панатта завоевал титул.

Последними путёвку в решающий матч разыгрывали Новак Джокович и Денис Шаповалов. Как только состоялась жеребьёвка турнира, эксперты стали гадать – кто из соперников по сетке может остановить Джоковича. Например, в 1/4 финала на серба мог выйти Андрей Рублёв, посеянный под 5-м номером. Но тот кругом ранее уступил венгру Фучовичу, ведя 2:1 по сетам. В полуфинале Новаку мог достаться его соперник по финалу «Ролан Гаррос» Стефанос Циципас, но тот и вовсе выбыл из борьбы на старте. В финале же многие видели соперником серба либо Федерера, либо Медведева. Например, 7-кратный победитель турниров «Большого шлема» и бывшая первая ракетка мира Матс Виландер заявил: «В этом году я не вижу, кто в половине сетки Новака мог бы даже немного потрепать его знаменитую уверенность в себе. В другой половине? У меня сложилось впечатление, что каждый может выйти в финал. Мне кажется, создать проблемы Джоковичу за счёт стабильности и своих уникальных ударов может только Даниил Медведев. Но это ещё предстоит доказать». Но и Медведев, и Федерер выбыли из борьбы, не дойдя до полуфиналов.

В итоге на Джоковича в полуфинале вышел канадец с русскими корнями Денис Шаповалов, выбивший из сетки в третьем раунде Энди Маррея, а в 1/4 финала обыгравший Карена Хачанова, по ходу поединка уступая 1:2 по сетам. «Во время матча с Кареном было много моментов, когда я думал, что он слишком силён и победы мне не видать, — признался Шаповалов. – Было очень сложно, особенно в пятом сете. В одном из геймов я вёл 40:0, но не сумел сделать брейк. А предпоследний гейм, при счёте 4:4 — просто безумие, так я никогда не играл. Это был отличный турнир для Карена. Мы оба действительно заслужили быть здесь». Добавим, что в тренерский штаб Дениса входит прославленный российский теннисист Михаил Южный.

До этого Шаповалов и Новак встречались 6 раз, и во всех случаях победу праздновал серб – на Australian Open, «Мастерсах» в Риме, Шанхае и Париже – 2019 и на ATP Cup – 2020 и 2021. А вот в полуфинале Уимблдона-2021 Джоковичу пришлось весь первый сет быть в роли догоняющего после того, как он провалил 3-й гейм на своей подаче. И только когда при счёте 5:4 Денис подавал на партию, Новак сумел отыграться, сравнять счёт, а потом перевести партию на тай-брейк. А там хоть серб много ошибался, Шаповалов при этом и вовсе не сумел взять ни одной своей подачи, в концовке допустив двойную ошибку – 7:6 (7:3).

Второй сет прошёл в постоянной борьбе на подаче Джоковича. Денис получил 5 брейк-пойтов, но ни один не смог реализовать. Когда же показалось, что снова будет тай-брейк, у Шаповалова вдруг случился провал в 11-м гейме, причём он его закончил двойной ошибкой, после чего Джокович подал на сет – 7:5. В третьей партии у соперников были обоюдные шансы сделать брейк, практически каждый гейм был напряжённый. Шаповалов часто рисковал и порой этот риск приносил результаты. Но и нелепые ошибки у канадца на своей подаче порой проскальзывали. Снова всё шло к тай-брейку, но опять в 11-м гейме Денис подарил сербу несколько очков, в том числе сделал двойные ошибки. Опытный Джокович этим подарком воспользовался и довёл матч до победы – 7:6, 7:5, 7:5 за 2 часа 47 минут. Канадец с русскими корнями покинул корт в слезах, досадуя на упущенные шансы. Ну а английская публика проводила его аплодисментами.

Вот так Новак Джокович пробился в свой 30-й финал турнира «Большого шлема». В предыдущих случаях он победил 19 раз. В воскресном поединке на Уимблдона-2021 ему будет противостоять Маттео Берреттини, впервые попавший в решающий матч мэйджора. Сможет ли молодой итальянец помешать Джоковичу сравняться с Надалем и Федерером по числу титулов на «Шлемах»? Отметим, что в этот же день всё в том же Лондоне состоится финальным матч футбольного чемпионата Европы с участием сборной Италии.

Ну а в субботу помимо женского финала в одиночке между Эшли Барти и Каролиной Плишковой пройдёт матч за титул и в парном разряде с участием российского дуэта Елена Веснина/Вероника Кудерметова.