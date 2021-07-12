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Маттео Берреттини: теперь я знаю, что могу выиграть турнир «Большого шлема»

Маттео Берреттини: теперь я знаю, что могу выиграть турнир «Большого шлема»
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини прокомментировал поражение в финальном матче Уимблдона с сербом Новаком Джоковичем со счётом 7:6 (7:4), 4:6, 4:6, 3:6.

«Я почти месяц играл на траве, это было прекрасно. Я выиграл турнир в Лондоне, но не рассчитывал на победу на Уимблдоне. Я дошёл до финала, о чём и мечтать не мог.

Конечно, сейчас я расстроен, потому что не показал свой лучший теннис. Но этому способствовали действия Новака. Он вынудил меня играть так. Это его сильная сторона. Именно поэтому он один из лучших. Это были невероятные две недели для меня. Теперь я знаю, что могу выиграть турнир «Большого шлема». Не уверен, что мне это удастся, но знаю, что мне это по силам», — цитирует Берреттини Metro.

Джокович стал 20-кратным победителем турниров «Большого шлема».

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