Венгерка Бабош снялась с игры с Саснович на турнире в Будапеште

В матче 1/16 финала на турнире в Будапеште белорусская теннисистка Александра Саснович, занимающая 86-е место в рейтинге WTA, встречалась с венгеркой Тимей Бабош, расположившейся на 121-й строчке рейтинга. Белоруска прошла во 2-й круг турнира благодаря тому, что её соперница снялась с игры.
Продолжительность матча составила 41 минуту. За всю игру белоруска исполнила 3 эйса, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. За всё противостояние её соперница из Венгрии ни разу не подала навылет, 3 раза ошиблась на подаче и не реализовала ни одного брейк-пойнта.
Александра Саснович — победительница 18 турниров ITF, финалистка Кубка Федерации в составе национальной сборной Беларуси.
Тимя Бабош — победительница четырёх турниров «Большого шлема» в парном разряде, финалистка шести турниров «Большого шлема».
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