Анна Блинкова пробилась во второй круг турнира в Лозанне, обыграв Ольгу Говорцову

Российская теннисистка Анна Блинкова пробилась во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария).

В матче первого круга Блинкова (8) обыграла представительницу Беларуси Ольгу Говорцову со счётом 2:6, 6:4, 6:2. Встреча продлилась 2 часа 8 минут. Блинкова 3 раза подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Говорцовой — 2 эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

В следующем раунде Блинкова сразится с итальянской теннисисткой Лючией Бронцетти.

Призовой фонд турнира в Лозанне составил $ 235 238. Его действующей победительницей является представительница Франции Фиона Ферро. Посев текущих соревнований возглавила словенка Тамара Зиданшек.