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Анна Блинкова пробилась во второй круг турнира в Лозанне, обыграв Ольгу Говорцову

Анна Блинкова пробилась во второй круг турнира в Лозанне, обыграв Ольгу Говорцову
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Российская теннисистка Анна Блинкова пробилась во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Лозанне (Швейцария).

В матче первого круга Блинкова (8) обыграла представительницу Беларуси Ольгу Говорцову со счётом 2:6, 6:4, 6:2. Встреча продлилась 2 часа 8 минут. Блинкова 3 раза подала навылет, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Говорцовой — 2 эйса, 2 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 11.

В следующем раунде Блинкова сразится с итальянской теннисисткой Лючией Бронцетти.

Призовой фонд турнира в Лозанне составил $ 235 238. Его действующей победительницей является представительница Франции Фиона Ферро. Посев текущих соревнований возглавила словенка Тамара Зиданшек.

Лозанна. 1-й круг
13 июля 2021, вторник. 19:00 МСК
Ольга Говорцова
124
Беларусь
Ольга Говорцова
О. Говорцова
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 2
2 		6 6
         
Анна Блинкова
82
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
Комментарии
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