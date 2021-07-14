Пэт Кэш: мужская сетка Уимблдона в этом году была одной из самых слабых в истории

Бывший австралийский теннисист, победитель Уимблдона 1987 года в одиночном разряде Пэт Кэш подвёл итоги прошедшего Уимблдонского турнира.
«Думаю, этот год – прекрасный шанс для Новака Джоковича взять все титулы на турнирах «Большого шлема». Говорю это с уважением к другим игрокам, но мужская сетка Уимблдона в этом году, безусловно, была одной из самых слабых в истории турнира. Две звезды, которые вернулись, – Энди Маррей и Роджер Федерер — сыграли неплохо, но они находятся не на пике своей карьеры. Молодёжь прогрессирует, но пока не дотягивает. А Новак просто сидит на вершине этой горы, как король в замке.
Так что это действительно год, когда Новак может осуществить такую нереальную мечту. Да, есть Олимпиада, возможно, он и её хочет выиграть. Но, безусловно, его цель сейчас – все четыре турнира «Большого шлема». Конечно, это нелегко осуществить, но для него это вполне реально. Думаю, эта цель является для Новака приоритетной. Это будет абсолютной вершиной нашего спорта», — приводит слова Кэша L'Equipe.
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