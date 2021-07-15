Вашек Поспишил не сыграет на Олимпийских играх в Токио

Канадский теннисист Вашек Поспишил пропустит Олимпийские игры в Токио (Япония), которые пройдут с 23 июля по 8 августа. Об этом он сообщил в своём «инстаграме».

«К сожалению, в этом году я решил не участвовать в Олимпийских играх в Токио. На это сложное решение повлияло несколько факторов, в том числе обострившиеся проблемы с правым плечом, которому необходим отдых, чтобы предотвратить дальнейшие травмы.

Это было одно из самых трудных профессиональных решений, которые мне когда-либо приходилось принимать. Играть за свою страну – величайшая честь в спорте, а участие в Олимпиаде – мечта каждого ребёнка, в том числе моя. Мне пришлось быть честным с самим собой: ни физически, ни психологически я не в состоянии туда поехать.

Я вернусь домой, чтобы отдохнуть, восстановиться, провести время с семьёй, и, надеюсь, буду готов к турнирам на харде», — написал Поспишил.