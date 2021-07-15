Первая ракетка мира Новак Джокович подтвердил, что сыграет на Олимпиаде в Токио

Первая ракетка мира, серб Новак Джокович сообщил, что примет участие в Олимпийских играх в Токио (Япония), которые пройдут с 23 июля по 8 августа.

Джокович в своём «твиттере» опубликовал милое видео с юным болельщиком из Японии, где теннисист поздравляет фаната с шестилетием.

Публикация доступна в «твиттере» Новака Джоковича.

«Не могу разочаровать своего маленького друга Кодзиро. Я забронировал рейс в Токио и с радостью присоединяюсь к сборной Сербии на Олимпиаде. Для меня игра за сборную всегда была особой радостью и мотивацией. Я сделаю всё возможное, чтобы все были счастливы», — написал Джокович.

Отметим, что Джокович является бронзовым призёром Олимпийских игр 2008 года в Пекине (Китай) в одиночном разряде.