Каспер Рууд вышел в полуфинал турнира в Бостаде из-за отказа Генри Лааксонена от игры

Норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). В четвертьфинальном матче он должен был играть с представителем Швейцарии Генри Лааксоненом. Однако швейцарец от борьбы отказался.

За выход в финал турнира Каспер Рууд сразится с победителем встречи между представителем Испании Роберто Карбальес-Баэной и Норбертом Гомбошем из Словакии.

Финал соревнования пройдёт 18 июля. Призовой фонд составляет € 419 470.

22-летний Каспер Рууд является победителем двух турниров ATP в одиночном разряде, бывшей первой ракеткой мира в юниорском рейтинге, единственным норвежцем, побеждавшим на турнире ATP в одиночном разряде и обладателем рекордного рейтинга среди норвежских теннисистов.