Каспер Рууд вышел в полуфинал турнира в Бостаде из-за отказа Генри Лааксонена от игры
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Норвежский теннисист Каспер Рууд вышел в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Бостаде (Швеция). В четвертьфинальном матче он должен был играть с представителем Швейцарии Генри Лааксоненом. Однако швейцарец от борьбы отказался.
За выход в финал турнира Каспер Рууд сразится с победителем встречи между представителем Испании Роберто Карбальес-Баэной и Норбертом Гомбошем из Словакии.
Финал соревнования пройдёт 18 июля. Призовой фонд составляет € 419 470.
22-летний Каспер Рууд является победителем двух турниров ATP в одиночном разряде, бывшей первой ракеткой мира в юниорском рейтинге, единственным норвежцем, побеждавшим на турнире ATP в одиночном разряде и обладателем рекордного рейтинга среди норвежских теннисистов.
Бостад. 1/4 финала
16 июля 2021, пятница. 15:15 МСК
16
Каспер Рууд
К. Рууд
Окончен
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Генри Лааксонен
Г. Лааксонен
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