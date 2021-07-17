Ангелина Калинина вышла в финал турнира в Будапеште
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина пробилась в финал турнира в Будапеште (Венгрия).
При счёте 7:6, 4:1 в пользу украинки её соперница из США Даниэль Коллинз снялась с игры из-за травмы. Продолжительность матча составила 1 час 44 минуты.
Турнир в Будапеште принадлежит к категории WTA 250. Призовой фонд соревнований составляет $ 235 238. Покрытие кортов грунтовое.
В финале Калинина сыграет с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.
Ангелина Калинина — победительница девяти турниров ITF, победительница одного юниорского турнира «Большого шлема» в парном разряде, финалистка одного юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.
Будапешт. 1/2 финала
17 июля 2021, суббота. 19:20 МСК
95
Ангелина Калинина
А. Калинина
Окончен
1 : 0
Rt
|1
|2
|3
|
|4
|
|1
49
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
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