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Ангелина Калинина вышла в финал турнира в Будапеште

Ангелина Калинина вышла в финал турнира в Будапеште
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Украинская теннисистка Ангелина Калинина пробилась в финал турнира в Будапеште (Венгрия).

При счёте 7:6, 4:1 в пользу украинки её соперница из США Даниэль Коллинз снялась с игры из-за травмы. Продолжительность матча составила 1 час 44 минуты.

Турнир в Будапеште принадлежит к категории WTA 250. Призовой фонд соревнований составляет $ 235 238. Покрытие кортов грунтовое.

В финале Калинина сыграет с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.

Ангелина Калинина — победительница девяти турниров ITF, победительница одного юниорского турнира «Большого шлема» в парном разряде, финалистка одного юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.

Будапешт. 1/2 финала
17 июля 2021, суббота. 19:20 МСК
Ангелина Калинина
95
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
Окончен
1 : 0
Rt
1 2 3
         
7 7 		4  
6 5 		1  
         
Даниэль Коллинз
49
США
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
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