Ангелина Калинина вышла в финал турнира в Будапеште

Украинская теннисистка Ангелина Калинина пробилась в финал турнира в Будапеште (Венгрия).



При счёте 7:6, 4:1 в пользу украинки её соперница из США Даниэль Коллинз снялась с игры из-за травмы. Продолжительность матча составила 1 час 44 минуты.

Турнир в Будапеште принадлежит к категории WTA 250. Призовой фонд соревнований составляет $ 235 238. Покрытие кортов грунтовое.



В финале Калинина сыграет с представительницей Казахстана Юлией Путинцевой.

Ангелина Калинина — победительница девяти турниров ITF, победительница одного юниорского турнира «Большого шлема» в парном разряде, финалистка одного юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.