Элина Свитолина сменила фамилию в социальных сетях на Монфис
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Украинская теннисистка Элина Свитолина, которая недавно вышла замуж за француза Гаэля Монфиса, сменила свою фамилию в социальных сетях.
Она указала фамилию Монфис в «Инстаграме» и «Твиттере».
Напомним, Свитолина и Монфис публично заявили, что они встречаются, в январе 2019 года во время Australian Open. В конце февраля этого года теннисисты сообщили о перерыве в отношениях, но уже через два месяца, в апреле, заявили о помолвке. Затем Свитолина и Монфис в своих сообщениях использовали хэштег #Июль2021. Спортсмены намекали, что после Уимблдона сыграют свадьбу. 16 июля пара официально поженилась.
Свитолина и Монфис вошли в состав национальных сборных на Олимпийские игры в Токио. Теннисный турнир пройдёт в Японии с 24 июля по 1 августа.
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