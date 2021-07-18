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Крейчикова: выигрыш соревнования — не моя главная цель

Крейчикова: выигрыш соревнования — не моя главная цель
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Чешская теннисистка Барбора Крейчикова рассказала о смене образа мышления после побед в финалах крупных турниров.

«После Страсбурга многое изменилось. Я испытала облегчение. Для меня это было целью на сезон – выиграть турнир категории WTA 250. После этого я избавилась от внутреннего напряжения. А после Парижа всё изменилось ещё раз. Психология совершенно изменилась. Я добилась всего, чего хотела. Конечно, я много работаю над собой, чтобы регулярно играть большие турниры и бороться с лучшими, но у меня нет большой цели. Я просто хочу быть здоровой и получать удовольствие от тенниса. Если у меня это получится, то появится хорошая возможность взять ещё один крупный титул. Но выигрыш соревнования — не моя главная цель», — цитирует спортсменку WTA Tour.

Барбора Крейчикова — победительница одного турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, победительница шести турниров «Большого шлема» в парном разряде, победительница 11 турниров WTA.

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