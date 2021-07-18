Юлия Путинцева победила в финале турнира в Будапеште

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, занимающая 42-е место в рейтинге WTA, в финале турнира в Будапеште обыграла украинку Ангелину Калинину, расположившуюся на 95-й строчке списка, со счётом 6:4, 6:0. Продолжительность матча составила 1 час 11 минут.

Турнир в Будапеште принадлежит к категории WTA 250. Призовой фонд соревнований составляет $ 235 238. Покрытие кортов грунтовое.



Юлия Путинцева — казахстанская теннисистка, до 2012 года выступавшая за Россию. Победительница двух турниров WTA в одиночном разряде, четвертьфиналистка Открытого чемпионата Франции 2016 и 2018 годов в одиночном разряде, финалистка двух юниорских турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.

Ангелина Калинина — победительница девяти турниров ITF, победительница одного юниорского турнира «Большого шлема» в парном разряде, финалистка одного юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.