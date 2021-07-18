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Юлия Путинцева победила в финале турнира в Будапеште

Юлия Путинцева победила в финале турнира в Будапеште
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Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева, занимающая 42-е место в рейтинге WTA, в финале турнира в Будапеште обыграла украинку Ангелину Калинину, расположившуюся на 95-й строчке списка, со счётом 6:4, 6:0. Продолжительность матча составила 1 час 11 минут.

Турнир в Будапеште принадлежит к категории WTA 250. Призовой фонд соревнований составляет $ 235 238. Покрытие кортов грунтовое.

Юлия Путинцева — казахстанская теннисистка, до 2012 года выступавшая за Россию. Победительница двух турниров WTA в одиночном разряде, четвертьфиналистка Открытого чемпионата Франции 2016 и 2018 годов в одиночном разряде, финалистка двух юниорских турниров «Большого шлема» в одиночном разряде.

Ангелина Калинина — победительница девяти турниров ITF, победительница одного юниорского турнира «Большого шлема» в парном разряде, финалистка одного юниорского турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.

Будапешт. Финал
18 июля 2021, воскресенье. 18:10 МСК
Юлия Путинцева
42
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		0  
         
Ангелина Калинина
95
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина
Юлия Путинцева знает, как обыграть самую богатую спортсменку. А мышей прогнать не может Юлия Путинцева знает, как обыграть самую богатую спортсменку. А мышей прогнать не может
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