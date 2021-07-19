Стала известна сетка турнира ATP-250 в Умаге
Поделиться
Состоялась жеребьёвка турнира ATP-250 в Умаге (Хорватия). Первый номер посева получил испанец Альберт Рамос-Виньолас. Он, а также сербы Душан Лайович (2), Филип Краинович (3) и француз Ришар Гаске (4) вступят в борьбу со второго круга.
В стартовом раунде словенец Аляж Бедене (5) сыграет с итальянцем Марко Чеккинато. Соперником испанца Хауме Мунара (6) будет итальянец Стефано Травалья. Француз Люка Пуй встретится с испанцем Карлосом Алькарасом Гарфией (7).
Турнир в Умаге пройдёт с 19 по 25 июля. Призовой фонд соревнований составляет € 419 470. В 2019 году победителем турнира в Умаге стал серб Душан Лайович, обыгравший в финале венгра Аттилу Балажа со счётом 7:5, 7:5. В 2020 году эти соревнования не состоялись из-за пандемии коронавируса.
Комментарии
- 19 июля 2021
-
10:34
-
09:34
-
09:21
-
09:09
-
09:04
-
08:58
-
08:47
-
08:37
- 18 июля 2021
-
23:59
-
22:47
-
21:03
-
20:30
-
20:01
-
19:28
-
19:19
-
17:56
-
17:36
-
17:08
-
16:57
-
16:52
-
16:45
-
16:36
-
16:32
-
16:19
-
16:06
-
15:58
-
15:33
-
14:05
-
14:04
-
13:33
-
13:02
-
12:05
-
11:04
-
10:43
-
09:59
Партнерский контент