Стала известна сетка турнира ATP-250 в Умаге

Состоялась жеребьёвка турнира ATP-250 в Умаге (Хорватия). Первый номер посева получил испанец Альберт Рамос-Виньолас. Он, а также сербы Душан Лайович (2), Филип Краинович (3) и француз Ришар Гаске (4) вступят в борьбу со второго круга.

В стартовом раунде словенец Аляж Бедене (5) сыграет с итальянцем Марко Чеккинато. Соперником испанца Хауме Мунара (6) будет итальянец Стефано Травалья. Француз Люка Пуй встретится с испанцем Карлосом Алькарасом Гарфией (7).

Турнир в Умаге пройдёт с 19 по 25 июля. Призовой фонд соревнований составляет € 419 470. В 2019 году победителем турнира в Умаге стал серб Душан Лайович, обыгравший в финале венгра Аттилу Балажа со счётом 7:5, 7:5. В 2020 году эти соревнования не состоялись из-за пандемии коронавируса.