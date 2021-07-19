Анна Блинкова проиграла в первом круге турнира в Гдыне

Российская теннисистка Анна Блинкова, посеянная на турнире в Гдыне (Польша) под пятым номером, не смогла пробиться во второй круг. На старте соревнований она проиграла представительнице Словакии Анне Шмидловой со счётом 3:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут.

Блинкова 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и взяла 2 гейма на подаче соперницы. На счету Анны 3 эйса, 3 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 235 238 Шмидлова поспорит либо с россиянкой Валерией Оляновской, получившей уайлд-кард от организаторов, либо с венгеркой Анной Бондарь, пробившейся в основную сетку через квалификацию. Турнир в Гдыне завершится 25 июля.