Анна Блинкова проиграла в первом круге турнира в Гдыне
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Российская теннисистка Анна Блинкова, посеянная на турнире в Гдыне (Польша) под пятым номером, не смогла пробиться во второй круг. На старте соревнований она проиграла представительнице Словакии Анне Шмидловой со счётом 3:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут.
Блинкова 1 раз подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и взяла 2 гейма на подаче соперницы. На счету Анны 3 эйса, 3 двойные ошибки и 5 брейков.
За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 235 238 Шмидлова поспорит либо с россиянкой Валерией Оляновской, получившей уайлд-кард от организаторов, либо с венгеркой Анной Бондарь, пробившейся в основную сетку через квалификацию. Турнир в Гдыне завершится 25 июля.
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