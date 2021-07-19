Наталья Вихлянцева вышла во второй круг турнира в Палермо

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Палермо (Италия). В матче первого круга она обыграла представительницу Швейцарии Леони Кюнг.



Для победы Вихлянцевой потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу россиянки. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут.



Вихлянцева выполнила один эйс, совершила восемь двойных ошибок и реализовала четыре из 11 брейк-пойнтов. Её соперница Кюнг два раза подала навылет, совершила пять двойных ошибок и использовала один из семи брейк-пойнтов.



За выход в четвертьфинал турнира Вихлянцева сразится с победительницей встречи между итальянкой Лукрецией Стефанини и Астрой Шарма из Австралии.