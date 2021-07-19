Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Наталья Вихлянцева вышла во второй круг турнира в Палермо

Наталья Вихлянцева вышла во второй круг турнира в Палермо
Комментарии

Российская теннисистка Наталья Вихлянцева вышла во второй круг грунтового турнира категории WTA-250 в Палермо (Италия). В матче первого круга она обыграла представительницу Швейцарии Леони Кюнг.

Для победы Вихлянцевой потребовалось два сета. Встреча завершилась со счётом 6:3, 6:2 в пользу россиянки. Продолжительность противостояния составила 1 час 20 минут.

Вихлянцева выполнила один эйс, совершила восемь двойных ошибок и реализовала четыре из 11 брейк-пойнтов. Её соперница Кюнг два раза подала навылет, совершила пять двойных ошибок и использовала один из семи брейк-пойнтов.

За выход в четвертьфинал турнира Вихлянцева сразится с победительницей встречи между итальянкой Лукрецией Стефанини и Астрой Шарма из Австралии.

Палермо. 1-й круг
19 июля 2021, понедельник. 20:50 МСК
Леони Кюнг
163
Швейцария
Леони Кюнг
Л. Кюнг
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2  
6 		6  
         
Наталья Вихлянцева
180
Россия
Наталья Вихлянцева
Н. Вихлянцева
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021