Андрей Рублёв оценил удобство «антисекс-кроватей» на Олимпиаде в Токио

Седьмая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв поделился впечатлениями от пребывания в олимпийской деревне в Токио (Япония), а также высказался о решении Международного олимпийского комитета (МОК) поставить в номерах спортсменов «антисекс-кровати». Вторая ракетка России на Олимпиаде сыграет как в одиночном, так и парном разряде (в тандеме с Кареном Хачановым).

«Обустроились хорошо. Еда неплохая, выбор большой. Что касается картонных кроватей, то это лишь со стороны выглядит чем-то смешным и новым. Обычная одноместная кровать с обычным матрасом, в этом плане всё нормально.

Второй день подготовки почти закончен. Надеюсь, будет достаточно времени, чтобы адаптироваться и полностью привыкнуть к кортам, начать первые матчи с хорошего уровня, на все сто процентов», — приводит слова Рублёва ТАСС.

23-летний Рублёв — победитель восьми турниров на уровне ATP в одиночном разряде, четвертьфиналист турниров «Большого шлема».