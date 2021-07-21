Виталия Дьяченко не сумела выйти в четвертьфинал турнира в Палермо

Российская теннисистка Виталия Дьяченко не сумела пробиться в четвертьфинал турнира категории WTA-250 в Палермо (Италия).

В матче второго круга Дьяченко в двух сетах уступила представительнице Франции Осеан Доден (6) со счётом 6:7 (7:9), 4:6. Встреча продлилась 1 час 54 минуты. Дьяченко 4 раза подала навылет, допустила 16 двойных ошибок и реализовала 6 брейк-пойнтов из 13. на счету Доден — 4 эйса, 14 двойных ошибок и 7 реализованных брейк-пойнтов из 10.

За право выйти в полуфинал турнира Доден поборется с победительницей матча Жаклин Кристиан (Румыния) — Чжэн Циньвэнь (Китай).

Призовой фонд турнира в Палермо составил более € 189 тыс. Действующей победительницей соревнований является француженка Фиона Ферро.