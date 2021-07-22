Соперница Дьяченко: повезло, что она тоже подавала не очень

Французская теннисистка Осеан Доден, занимающая 120-е место в рейтинге WTA, прокомментировала победу над россиянкой Виталией Дьяченко в матче 2-го круга турнира в Палермо. Француженка одержала победу со счётом 7:6 (9:7), 6:4.

«Было очень тяжело – особенно с подачей. Я допустила где-то 14 двойных ошибок. Но я очень довольна тем, как держалась психологически. Мне повезло, что она тоже подавала не очень. Так что мне удалось сделать много брейков. Как раз перед этим турниром было тяжёлое время. Я не чувствовала себя очень уверенной на корте, я работала над своей подачей. Теперь я чувствую себя лучше. Я получила некоторую уверенность от тренировок с моим тренером», — цитирует теннисистку Tennis.com.