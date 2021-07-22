Соперница Дьяченко: повезло, что она тоже подавала не очень
Поделиться
Французская теннисистка Осеан Доден, занимающая 120-е место в рейтинге WTA, прокомментировала победу над россиянкой Виталией Дьяченко в матче 2-го круга турнира в Палермо. Француженка одержала победу со счётом 7:6 (9:7), 6:4.
«Было очень тяжело – особенно с подачей. Я допустила где-то 14 двойных ошибок. Но я очень довольна тем, как держалась психологически. Мне повезло, что она тоже подавала не очень. Так что мне удалось сделать много брейков. Как раз перед этим турниром было тяжёлое время. Я не чувствовала себя очень уверенной на корте, я работала над своей подачей. Теперь я чувствую себя лучше. Я получила некоторую уверенность от тренировок с моим тренером», — цитирует теннисистку Tennis.com.
Новость по темеЭнди Маррей не попал в основную сетку US Open
Комментарии
- 22 июля 2021
-
00:28
- 21 июля 2021
-
23:40
-
22:55
-
20:51
-
20:41
-
20:38
-
20:11
-
19:35
-
19:07
-
17:50
-
14:49
-
13:56
-
13:32
-
12:30
-
10:57
-
09:11
-
08:56
-
08:11
- 20 июля 2021
-
23:09
-
22:15
-
21:45
-
21:28
-
21:16
-
20:11
-
19:21
-
18:33
-
16:34
-
15:51
-
15:17
-
13:59
-
12:27
-
11:29
-
10:18
-
09:19
-
09:00
Партнерский контент