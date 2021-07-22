Вероника Кудерметова и Елена Веснина сыграют с немецкой парой на старте Олимпиады в Токио

Стала известна сетка олимпийского теннисного турнира в Токио (Япония) в женском парном разряде. Лидеры посева чешки Барбора Крейчикова и Катержина Синякова в первом круге сыграют с представительницами Китайского Тайбэя Юйче Се и Сюй Цзеюй. Японки Суко Аояма и Эна Шибахара (2) встретятся со швейцарками Белиндой Бенчич и Викторией Голубич.

В турнире примет участие одна российская пара — Вероника Кудерметова / Елена Веснина. В стартовом раунде россиянки сыграют с немками Лаурой Зигемунд и Анной-Леной Фридзам.

Сетка турнира доступна на «Чемпионате».

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участия в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.