Андрей Чесноков: у наших девочек в целом очень тяжёлая сетка

Заслуженный мастер спорта России Андрей Чесноков рассказал про соперниц российских теннисисток в Токио.

«Очень рад, что Веснина будет играть в паре с Кудерметовой. У них очень хороший дуэт. Но опять же, тут мало находиться в хорошей форме. Нужно быть адаптированным к погодным условиям.



Одиночный матч против Остапенко будет очень тяжёлым для Весниной. Лена однозначно вернулась как парный игрок. Хоть она и прошла один круг на «Ролан Гаррос», потом прошла два круга на Уимблдоне, но чтобы быть в хорошей форме в одиночке, надо несколько месяцев играть постоянно — пока у неё это не получается. Веснина совершенно точно доказала, что может выигрывать турниры «Большого шлема» в паре, но для одиночных выступлений её пока не хватает.



Павлюченкова должна обыграть Эррани. Сара сейчас не та стенка, что была в финале «Ролан Гаррос». Плюс её покрытие — это земля, там она чувствует больше уверенности. Анастасия должна задавить её за счёт скорости.



Кудерметовой очень не повезло со жребием. Играть против Мугурусы — это тяжело. Если у Мугурусы в голове что-то нереальное, то она может выиграть Уимблдон на одном дыхании. Они не должны были встретиться в первом круге Олимпиады. Считаю, это как минимум второй-третий круг, но здесь никто не выбирает жребий. Надеюсь, что Кудерметовой по силе обыграть Гарбинье. Александровой досталась Мертенс — это тоже не подарок. У наших девочек в целом очень тяжёлая сетка», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.