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Теннисистка Анастасия Павлюченкова победила в первом круге Олимпиады 2021 в Токио

Анастасия Павлюченкова одержала разгромную победу на старте олимпийского турнира в Токио
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, посеянная на олимпийском турнире в Токио (Япония) под 13-м номером, вышла во второй круг. На старте соревнований она разгромила итальянку Сару Эррани со счётом 6:0, 6:1. Продолжительность противостояния составила 1 час 6 минут.

Анастасия дважды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 7 из 12 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса и двойной ошибки, а также 1 брейк.

За выход в третий раунд Павлюченкова поспорит с победительницей поединка Анна-Лена Фридзам (Германия) — Хитер Уотсон (Великобритания).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта. На Олимпиаде-2020 россияне не примут участие в розыгрыше медалей в баскетболе, бейсболе/софтболе, гольфе, сёрфинге, скейтбординге, футболе и хоккее на траве.

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Олимпиада (ж). 1-й круг
24 июля 2021, суббота. 05:10 МСК
Сара Эррани
Италия
Сара Эррани
С. Эррани
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
0 		1  
6 		6  
         
Анастасия Павлюченкова
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
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