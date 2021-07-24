Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Первая ракетка мира Новак Джокович одержал победу на старте теннисного турнира на Олимпиаде-2021

Новак Джокович одержал уверенную победу на старте олимпийского теннисного турнира
Аудио-версия:
Комментарии

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович одержал уверенную победу в первом матче олимпийского теннисного турнира в Токио (Япония).

В матче первого круга первый сеяный Джокович в двух сетах обыграл представителя Боливии Уго Дельена со счётом 6:2, 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 3 минуты. Джокович 7 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Дельена — 1 эйс.

В 1/16 финала Олимпиады Джокович сразится с немцем Ян-Леннардом Штруффом.

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.

В нашем «инстаграме» тоже горит олимпийский огонь. Подписывайся.

Олимпиада (м). 1-й круг
24 июля 2021, суббота. 09:45 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
2 		2  
         
Уго Дельен
Боливия
Уго Дельен
У. Дельен
Олимпиада-2020. России светит вторая медаль! Триумф в теннисе, волейболе, баскетболе! LIVE Олимпиада-2020. России светит вторая медаль! Триумф в теннисе, волейболе, баскетболе! LIVE
Новак Джокович идёт на «Золотой шлем»! Его кто-то вообще может остановить? Новак Джокович идёт на «Золотой шлем»! Его кто-то вообще может остановить?
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021