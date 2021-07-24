Новак Джокович одержал уверенную победу на старте олимпийского теннисного турнира

Первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович одержал уверенную победу в первом матче олимпийского теннисного турнира в Токио (Япония).
В матче первого круга первый сеяный Джокович в двух сетах обыграл представителя Боливии Уго Дельена со счётом 6:2, 6:2.
Продолжительность матча составила 1 час 3 минуты. Джокович 7 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету Дельена — 1 эйс.
В 1/16 финала Олимпиады Джокович сразится с немцем Ян-Леннардом Штруффом.
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год и теперь состоятся с 23 июля по 8 августа 2021 года. Россию в Токио представят 335 спортсменов, которые выступят в 33 видах спорта.
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