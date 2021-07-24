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Шамиль Тарпищев оценил выступление россиян на старте теннисного турнира Олимпиады-2021

Шамиль Тарпищев оценил выступление россиян на старте теннисного турнира Олимпиады-2020
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил выступление россиян на старте Олимпийских игр в Токио. В одиночном разряде первый круг преодолели Даниил Медведев, Аслан Карацев и Анастасия Павлюченкова. В парном разряде с победы стартовали Елена Веснина и Вероника Кудерметова. В первом круге проиграл дуэт Андрей Рублёв/Карен Хачанов.

«Не особо расстроился, что пара Рублева и Хачанова проиграла. Мы и не особо рассчитывали, что они далеко пройдут. Жалко, что проиграли с матчболов, дважды могли выиграть. По качеству игры выглядели неплохо. Если взять Карацева, женскую пару и Павлюченкову, то они играли оптимально. Медведева лихорадило слегка, но он приехал позже всех. Ему нужно ещё пару дней, чтобы войти в форму окончательно. Надеюсь, завтра матч в паре пойдёт ему на пользу в этом плане — наиграется. У Карацева и Рублёва завтра тяжёлые матчи — против хозяев всегда тяжело. Мячи очень сложные, высоко отскакивают — особенно когда солнце. Вечером они лучше, чем утром. Но по качеству я доволен — играли хорошо.

Что касается жары, то у кого интенсивная нагрузка в игре, тот начинает задыхаться. Даже у Павлюченковой при хорошей игре был период, когда она поплыла. Если +33 на градуснике, то на харде это ещё жарче. Доволен, что не было затяжных матчей, что была качественная игра», — сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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