Тяжёлая победа Медведева на старте Олимпиады. Наш теннисист справился с испепеляющей жарой

2-й номер мировой классификации Даниил Медведев на старте олимпийского теннисного турнира одержал тяжёлую победу над Александром Бубликом из Казахстана, справившись не только с соперником, но и с испепеляющей жарой в Токио. Наш парень – уже во 2-м круге.

И у мужчин, и у женщин в олимпийском теннисном турнире Россию представляет максимально возможное число спортсменов – по четыре: Даниил Медведев, Андрей Рублёв, Аслан Карацев, Карен Хачанов, Анастасия Павлюченкова, Вероника Кудерметова, Екатерина Александрова и Елена Веснина. Первой в субботу вышла на корт Павлюченкова, которая встречалась с финалисткой «Ролан Гаррос» — 2012 Сарой Эррани. Лучшие годы карьеры опытной итальянки уже позади – сейчас она находится за пределами топ-100 рейтинга WTA. А вот Павлюченкова проводит сейчас один из лучших своих сезонов – она дошла до полуфинала на «Мастерсе» в Мадриде, а затем стала финалисткой «Ролан Гаррос». До этого Анастасия и Сара играли 6 раз, и счёт личных встреч был 4-2 в пользу россиянки.

По всем прогнозам, у Павлюченковой не должно было возникнуть проблем в матче с 34-летней итальянкой. Но здесь нужно учитывать непростые условия, в которых проходит теннисный турнир. В Японии сейчас страшная жара, духота и влажность. Несколько часов пребывания на раскалённом корте может сказаться на игроках. Анастасия, видимо, это понимала и сразу же постаралась задавить соперницу темпом – она остро и глубоко атаковала, не давай Эррани перевести дух. За 25 минут россиянка навесила сопернице обидную «баранку» — 6:0, потом сделала брейк во втором сете. Но в какой-то момент ей пришлось вызвать врача на корт. Павлюченковой померили давление, помогли охладить организм с помощью специального шланга, подающего холодный воздух. В итоге Анастасия смогла довести матч до победы – 6:0, 6:1 за 1 час 7 минут. Во втором круге россиянке играть с немкой Анной-Леной Фридзам.

На центральном корте открыть теннисный турнир должна была четырёхкратная обладательница «Шлемов» японка Наоми Осака. Но поскольку она накануне зажигала олимпийский огонь на Церемонии открытия, которая закончилась поздно ночью, матч теннисистки перенесли на воскресенье. Поэтому первый матч на главном корте Олимпиады провела чемпионка «Ролан Гаррос» Ига Свёнтек из Польши с немкой Моной Бартель. Свёнтек уверенно разобралась с соперницей – 6:2, 6:2. Следом на корте появился 2-й номер мирового рейтинга россиянин Даниил Медведев.

Если для Павлюченковой это уже вторая Олимпиада после Рио-2016, то Медведев дебютирует на соревнованиях такого рода. Конечно, для Даниила сейчас всё в диковинку – и Олимпийская деревня, олимпийская столовая и всевозможные традиции. Кстати, Медведев активно включился в неофициальные соревнования по коллекционированию и обмену значков с представителями других стран и, по словам Елены Весниной, лидирует среди наших теннисистов в этом зачёте.

По итогам жеребьёвки первым соперником Медведева стал, пожалуй, один из самых непростых теннисистов среди несеяных. Александр Бублик из Казахстана славится своей экспрессивностью на корте и нестандартными ударами, в том числе он любит выполнять так называемую подачу с руки, которая раздражает соперников. Даниил и Александр встречались до этого дважды, и оба раза победил россиянин без потери сета – в Санкт-Петербурге-2016 и на «Ролан Гаррос» — 2021.

По словам известного российского теннисиста Андрея Чеснокова, Бублик для Медведева – не подарок: «Медведеву придётся сражаться с Бубликом — это не такой проходной двор. Ситуация зависит ещё и от того, с какой ноги встанет Бублик, как у него будет настроение, потому что у него может попадать абсолютно всё. Хотя у него будет плохое настроение, ведь там же нет публики. Он любит играть на публику, а так как её нет, он «завянет». Он любитель делать клоунаду, в этом порыве он нравится публике, расцветает, начинает фантастически играть. Тут хлопать ему никто не будет, поэтому он может завянуть раньше времени».

Действительно, матч Медведева с Бубликом оказался непростым. В условиях испепеляющей жары Даниилу даже пришлось играть в кепке, что он делает крайне редко. В перерывах между геймами россиянин постоянно прикладывал к голове и шее мешок со льдом, даже снимал футболку и кроссовки, чтобы тело немного остыло. Даниил лучше вошёл в матч, сразу же сделал брейк и потом чётко держал свою подачу, не позволяя сопернику даже добраться до брейк-пойнтов. И за 35 минут Медведев взял первый сет – 6:4. А вот в начале следующей партии у россиянина пошли ошибки, первая подача проходила не всегда, слева он стал чаще ошибаться. Бублик этим воспользовался и повёл с брейком – 3:0. На переходе Даниил смог себя настроить на дальнейшую борьбу, сделал обратный брейк и выровнял ситуацию – 3:3. Дело дошло до тай-брейка, где с третьего матчбола Медведев дожал соперника – 6:4, 7:6 (10:8).

Так Даниил Медведев нашёл новый рецепт успеха – надел кепку и снял кроссовки. Россиянин вышел во второй круг, где встретится с победителем матча Нагал (Индия) – Истомин (Узбекистан). Матчи олимпийского теннисного турнира проходят на стадион «Ариаке Теннис Форест Парк» с 24 июля по 1 августа.