Андрей Кузнецов выиграл первый титул за шесть лет
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Российский теннисист Андрей Кузнецов обыграл австралийца Джэйсона Каблера в финальном матче челленджера в Нур-Султане. Соперники сыграли первый сет и один гейм второго, после чего Кублер завершил матч досрочно из-за травмы. На момент остановки россиянин выигрывал со счётом 6:3, 1:0.
Неполный матч продолжался 1 час 6 минут. За это время Кузнецов сделал 6 эйсов и ни разу не допустил двойную ошибку, реализовав 3 брейк-пойнта из 6. Каблер записал в свой актив 1 подачу навылет и 1 брейк, совершив при этом 3 двойные ошибки.
Для Кузнецова это первый титул с сентября 2015 года. С января 2018-го по август 2020-го он не выступал из-за травмы тазобедренного сустава.
Кузнецов взял восьмой челленджер в карьере, но первый на харде.
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