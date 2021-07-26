Теннисистка Анастасия Павлюченкова: на Олимпиаде главное не победа, а участие

18-я ракетка мира россиянка Анастасия Павлюченкова рассказала, что мотивирует её на достижение целей в спорте.

«Знаете, у спортсменов есть шаблонные ответы на многие вопросы, я иногда слышу, как кто-нибудь выступает на пресс-конференции, и могу слово в слово дублировать. Один из шаблонов звучит примерно так: «Я завтра играю против первой ракетки мира, выйду на центральный корт, но самое главное для меня — просто получить удовольствие». Что ж, не поспоришь. Естественно, если ты не получаешь от своей работы удовольствия, у тебя просто ничего не получится — и зачем тогда вообще этим заниматься? Я тоже получаю удовольствие от красивых ударов, от игры на корте, от того, как я выкладываюсь, от заработанных очков. Но если на сорокаградусной жаре соперник обыгрывает тебя в одну калитку, как от этого получить удовольствие?

Суть спорта в том, что ты хочешь добиться результата. Должна быть какая-то амбиция. У меня с детства была цель стать первой ракеткой мира. Нельзя выходить на корт с мыслью: «Ну я просто поиграю». Мне перед каждым матчем даже заснуть сложно. Плюс я осознаю, что в мою карьеру вложилась вся семья, это большая ответственность.

Олимпийские игры — немного другое. Там действительно, наверное, главное не победа, а участие, потому что, если ты едешь на Олимпиаду, значит, ты уже победил, ты в команде лучших. Но результат всё равно важен», — цитирует Павлюченкову Forbes.