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Теннисистка Анастасия Павлюченкова победила в третьем круге Олимпиады-2021 в Токио

Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал олимпийского турнира в Токио
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, посеянная на олимпийском турнире в Токио (Япония) под 13-м номером, вышла в четвертьфинал. В третьем раунде она обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут.

Анастасия ни разу на подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 17 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в полуфинал Павлюченкова поспорит с победительницей поединка Белинда Бенчич (Швейцария) — Барбора Крейчикова (Чехия).

Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год.

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Олимпиада (ж). 3-й круг
27 июля 2021, вторник. 06:10 МСК
Сара Соррибес-Тормо
47
Испания
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3  
6 		6  
         
Анастасия Павлюченкова
18
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова
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