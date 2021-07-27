Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал олимпийского турнира в Токио

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова, посеянная на олимпийском турнире в Токио (Япония) под 13-м номером, вышла в четвертьфинал. В третьем раунде она обыграла испанку Сару Соррибес-Тормо со счётом 6:1, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 29 минут.
Анастасия ни разу на подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и реализовала 5 из 17 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одного эйса, 3 двойные ошибки и 1 брейк.
За выход в полуфинал Павлюченкова поспорит с победительницей поединка Белинда Бенчич (Швейцария) — Барбора Крейчикова (Чехия).
Олимпиада в Токио должна была пройти с 24 июля по 9 августа 2020 года. Из-за пандемии соревнования были перенесены на год.
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