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Теннис на летней Олимпиаде в Токио — 2020: Анастасия Павлюченкова вышла в 1/4 финала, результаты 27 июля 2021

Павлюченкова – в шаге от борьбы за медали Олимпиады! Нашу Настю не остановил даже дождь
Даниил Сальников
Анастасия Павлюченкова вышла в четвертьфинал ОИ
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Российская теннисистка вышла в 1/4 финала и за три матча в Токио отдала соперницам всего 7 геймов. Это уже заявка на пьедестал.

Россиянка Анастасия Павлюченкова прорвалась в 1/4 финала женского одиночного разряда на Олимпиаде и уже в шаге от борьбы за медали! Нашу Настю не остановил даже дождь, который обрушился на Токио.

Мало кто мог представить, что матчи 3-го круга женского одиночного разряда начнутся со столь громкой сенсации. Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема» Наоми Осака была главной надеждой Японии на домашней Олимпиаде. Неудивительно, что именно ей было доверено право зажечь огонь Игр на церемонии открытия. Если в первых двух кругах Осака легко расправилась с соперницами, не отдав им ни сета, то в третьем она неожиданно провалилась. Во вторник в Токио пошёл дождь и на центральном корте закрыли крышу. В этих условиях Наоми не смогла наладить игру и в двух сетах уступила чешской теннисистке Маркете Вондроушовой. Таким образом, в женской сетке не осталось ни одной представительницы топ-3. Ранее ракетки зачехлили Эшли Барти (1) и Арина Соболенко (3).

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Матчи на открытых кортах то начинались, то прерывались из-за накрапывающего дождя. Но для россиянки Анастасии Павлюченковой, возможно, это было облегчение, поскольку она в первом круге в условиях экстремальной жары получила тепловой удар. После победы во втором раунде Анастасия призналась, что всё ещё чувствует себя не лучшим образом и борется с последствиями того удара. Любопытно, что, несмотря на своё нелучшее состояние, первые два матча Павлюченкова выиграла с разгромным счётом, отдав соперницам на двоих всего 3 гейма.

«Важно было выиграть быстро». Павлюченкова на Олимпиаде разгромила уже вторую соперницу «Важно было выиграть быстро». Павлюченкова на Олимпиаде разгромила уже вторую соперницу

В 1/8 финала Анастасия встречалась с испанкой Сарой Соррибес-Тормо, хотя на её месте ожидалась первая ракетка мира Эшли Барти, которую Сара выбила ещё на старте турнира. Ранее Павлюченкова и Соррибес-Тормо встречались три раза, и россиянка проиграла лишь однажды – в Чарльстоне-2015. А в двух последующих встречах Анастасия победила – на «Ролан Гаррос» — 2016 и Мальорке-2017.

Олимпиада-2020. Женщины. Сетка

Как и в двух предыдущих раундах Павлюченкова с первых же минут матча пошла в атаку, задавила соперницу темпом и быстро повела 4:0. В первом сете россиянка позволила испанке взять лишь один гейм – 6:1 за 34 минуты чистого времени. Во второй партии очень упорным получился 4-й гейм, в котором Анастасия лишь с 7-го брейк-пойнта смогла взять чужую подачу и снова повести 4:0. Но после этого у россиянки случился небольшой провал. Один брейк Сара отыграла, потом взяла свою подачу – 4:2 и вцепилась в чужую. В этот момент уже накатывали жара и духота, Павлюченкова понимала, что затягивать встречу нельзя. Поэтому, когда россиянка спаслась с брейк-пойнта – 5:2, она закричала от радости, а затем сумела довести матч до победы – 6:1, 6:3 за полтора часа борьбы.

Олимпиада (ж). 3-й круг
27 июля 2021, вторник. 06:10 МСК
Сара Соррибес-Тормо
47
Испания
Сара Соррибес-Тормо
С. Соррибес-Тормо
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		3  
6 		6  
         
Анастасия Павлюченкова
18
Россия
Анастасия Павлюченкова
А. Павлюченкова

Вот так Анастасия пробилась в 1/4 финала Олимпиады, отдав соперницам за три круга всего 7 геймов! Это уже заявка на пьедестал. Напомним, в Рио-2016 россиянка дошла только до 2-го круга. Теперь в матче за выход в полуфинал Павлюченкова сразится с Белиндой Бенчич из Швейцарии, которая выбила из сетки чемпионку «Ролан Гаррос» – 2021 Барбору Крейчикову из Чехии. Кроме того, во вторник состоялась жеребьёвка турнира в миксте. Россияне выставили на это соревнование два смешанных дуэта – Веснина/Карацев и Павлюченкова/Рублёв. Игры начнутся уже в среду, так что Анастасии придётся играть по два матча в один день. Если, конечно, не вмешается погода.

Олимпиада-2020. Микст. Сетка

Напомним, матчи олимпийского теннисного турнира проходят на стадионе «Ариаке Теннис Форест Парк» с 24 июля по 1 августа.

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