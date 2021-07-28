Даниил Медведев: в первом сете у меня заблокировалась диафрагма. Дышать было тяжело

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал о трудностях, которые он испытывал походу матча третьего круга олимпийского турнира в Токио с итальянцем Фабио Фоньини.



«В первом сете довольно-таки быстро мне тяжело стало дышать. Заблокировалась диафрагма – если я правильно это могу объяснить. Меня помассировали, стало легче дышать, но всё равно во время матча я чувствовал себя некомфортно.

Во втором сете в какой-то момент были тяжёлые розыгрыши – просто помутнело в глазах. Я не мог дышать. После каждого розыгрыша я пытался сгибаться, сесть, что-то ещё сделать, но ничего не помогало. Поэтому, когда перед третьим сетом был перерыв на 10 минут, я встал под холодный душ. И было две варианта – всё или ничего. Потому что при такой разнице температур ты можешь выйти и тебя полностью сведёт, и ты больше не сможешь играть. Потому что горячее, холодное и потом снова горячее. Или тебе станет легче. Мне повезло – стало легче. Буду знать на следующий раз, что это может сработать», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата».

Медведев победил Фоньини со счётом 6:2, 3:6, 6:2. За выход в полуфинал Даниил поспорит с испанцем Пабло Карреньо-Бустой.